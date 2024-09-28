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Вінгер Шахтаря: Ми маємо шукати менше відмовок, щоб тішити вболівальників

Ігор Чернявський — 28 вересня, 10:56
Вінгер Шахтаря: Ми маємо шукати менше відмовок, щоб тішити вболівальників
ФК Шахтар

Вінгер Шахтаря Педріньйо дав коментар після нічиєї з Вересом у 8-му турі чемпіонату України.

Його слова наводить офіційний сайт "гірників".

"Насправді, гра була доволі складною. Звичайно, ми прагнули повернутися з перемогою і робили для цього все можливе, але в певний момент, можливо, нам забракло здорової агресії. Проте ми не опускатимемо рук і продовжимо наполегливо працювати. Шахтар – великий клуб, який завжди має бути на вершині, і ми робитимемо все, щоб відстоювати це горде звання в кожній грі та на тренуваннях.

Так, гадаю, що ми повинні попрацювати саме в аспекті завершення, як ігор, так і атакувального потенціалу. Ми повинні дещо краще увійти в ігровий ритм, адже сезон набирає обертів, і зі свого боку маємо працювати більше над тим, що вже робимо, та шукати менше відмовок, щоб тішити вболівальників", – сказав Педріньйо.

Шахтар вже втретє втратив очки в чемпіонаті України-2024/25. Тепер відставання від Динамо складає три очки, але вже завтра воно може збільшитися до шести в разі перемоги киян над Лівим берегом.

Верес Педріньйо Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

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