Вінгер Шахтаря: Ми маємо шукати менше відмовок, щоб тішити вболівальників
Вінгер Шахтаря Педріньйо дав коментар після нічиєї з Вересом у 8-му турі чемпіонату України.
Його слова наводить офіційний сайт "гірників".
"Насправді, гра була доволі складною. Звичайно, ми прагнули повернутися з перемогою і робили для цього все можливе, але в певний момент, можливо, нам забракло здорової агресії. Проте ми не опускатимемо рук і продовжимо наполегливо працювати. Шахтар – великий клуб, який завжди має бути на вершині, і ми робитимемо все, щоб відстоювати це горде звання в кожній грі та на тренуваннях.
Так, гадаю, що ми повинні попрацювати саме в аспекті завершення, як ігор, так і атакувального потенціалу. Ми повинні дещо краще увійти в ігровий ритм, адже сезон набирає обертів, і зі свого боку маємо працювати більше над тим, що вже робимо, та шукати менше відмовок, щоб тішити вболівальників", – сказав Педріньйо.
Шахтар вже втретє втратив очки в чемпіонаті України-2024/25. Тепер відставання від Динамо складає три очки, але вже завтра воно може збільшитися до шести в разі перемоги киян над Лівим берегом.