У клубі АПЛ пояснили, чому вирішили продовжити контракт з українцем

Спортивний директор англійського Сандерленда Флоран Гізольфі висловився про продовження контракту з Тимуром Тутєровим.

Його слова передає пресслужба "чорних котів".

Фахівець відзначив прогрес українського вінгера, який поки не дебютував за першу команду. Він вважає, що уродженець Криму має всі шанси досягнути успіху в Сандерленді.

"Ми дуже раді, що Тимур пов'язав своє майбутнє із Сандерлендом. Цей новий контракт є винагородою за прогрес, якого він досяг, та за ставлення до справи, яке він продовжує демонструвати щодня. Він скромний, працьовитий і прагне вчитися, і саме ці якості відіграли ключову роль у його розвитку. Тимур є взірцем того молодого футболіста, якого ми прагнемо розвивати в цьому футбольному клубі. Ми прагнемо надавати талановитим молодим гравцям можливість досягти успіху, коли вони будуть до цього готові, і з нетерпінням чекаємо на наступний етап його шляху в червоно-білій формі", – сказав Гізольфі.

Зазначимо, що Тутєров доєднався до розташування "чорних котів" у квітні 2023 року. За молодіжну команду уродженець Бахчисараю вже провів 44 поєдинки, у яких забив 16 голів і віддав 5 результативних передач.

Другу половину сезону-2025/26 вінгер на правах оренди провів в Ексетер Сіті, який виступав у Першій лізі Англії. У цьому клубі він виходив на поле у 17 матчах та записав до свого активу три забиті м'ячі й один асист.

Нагадаємо, що Сандерленд за підсумками минулої кампанії посів сьоме місце в Англійській Прем'єр-лізі. Завдяки цьому "чорні коти" виступатимуть у наступному сезоні в Лізі Європи.