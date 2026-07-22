Тутєров вирушив із Сандерлендом у передсезонний тур до США

Сандерленд оголосив попередній склад із 26 гравців для передсезонного турне клубу по США, куди потрапив 21-річний український вінгер Тимур Тутєров.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда проведе тиждень у Нешвіллі, штат Теннессі, де 25 липня зіграє проти Ліверпуля. Далі 30 липня Сандерленд зустрінеться з Лідс Юнайтед, а завершить серію матчів 2 серпня поєдинком проти Рексема.

Нагадаємо, напередодні "чорні коти" продовжили контракт з Тутєровим до червня 2028 року. За першу команду англійців вінгер не відіграв жодного офіційного матчу, проте у молодіжному складі українець вже провів 44 поєдинки, у яких забив 16 голів та віддав 5 асистів.

На початку цього року вінгер перейшов на правах оренди до Ексетер Сіті, який виступав у Першій лізі Англії. У футболці "Греків" нападник виходив на поле у 17 матчах та записав до свого активу 3 забиті м'ячі та 1 результативну передачу.

Додамо, що Сандерленд за підсумками минулого сезону посів сьоме місце в Англійській Прем'єр-лізі та виступатиме в наступній кампанії в Лізі Європи.