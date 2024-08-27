Вінісіус — про цілі на сезон: Наша мета – завоювати требл

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор розповів про пріоритети команди на сезон-2024/25.

Про це він розповів для CNN.

"Кубок Іспанії завжди заважає нам виграти требл, тому що в січні ми граємо проти дуже важких суперників, а в цей період проводиться найбільше матчів, тому кубкові змагання дещо ускладнюють ситуацію.

Спочатку йде Ліга чемпіонів — це найскладніший турнір, потім Ла Ліга, а потім Кубок Іспанії. У кожному турнірі доводиться стикатися із тиском, бо у Лізі чемпіонів Реал завжди хоче перемагати.

Не лише гравці — уболівальники також вимагають від нас перемоги у цьому змаганні.

Але зараз наша мета – постаратися виграти всі турніри, в яких ми беремо участь, і нарешті завоювати требл", — сказав Вінісіус.