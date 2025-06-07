Інтер оголосив про підписання вінгера Марселя
Луїс Енріке
Інтер
Інтер оголосив про трансфер вінгера Марселя Луїса Енріке Томаса де Ліма.
Про це повідомила пресслужба "змій".
Сторони підписали контракт на п'ять років, а французький колектив отримав за свого гравця 23 мільйони євро. Зарплата Енріке складатиме 2.5 млн на рік.
До Марселя бразилець перебрався з Ботафого у 2020 році й з того часу зіграв 108 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 м'ячів та віддав 16 результативних передач.
Окрім атаки, футболіст також неодноразово з'являвся на полі на позиції флангового захисника.
Раніше повідомлялось, що Інтер розпочав переговори з МЮ щодо трансферу Гойлунда.