Інтер оголосив про підписання вінгера Марселя

Інтер оголосив про трансфер вінгера Марселя Луїса Енріке Томаса де Ліма.

Про це повідомила пресслужба "змій".

Сторони підписали контракт на п'ять років, а французький колектив отримав за свого гравця 23 мільйони євро. Зарплата Енріке складатиме 2.5 млн на рік.

До Марселя бразилець перебрався з Ботафого у 2020 році й з того часу зіграв 108 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 м'ячів та віддав 16 результативних передач.

Окрім атаки, футболіст також неодноразово з'являвся на полі на позиції флангового захисника.

Раніше повідомлялось, що Інтер розпочав переговори з МЮ щодо трансферу Гойлунда.