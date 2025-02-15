Ми виконали багато роботи, – Кабаєв підбив підсумки зимових зборів Динамо
Атакувальний півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв підбив підсумки зимових зборів команди та розповів про свої очікування від другої частини сезону УПЛ.
Слова футболіста наводить пресслужба столичного колективу.
"Думаю, всі відчувають, як уже хочеться додому. Хоча тут тепло, а там холодно, але до Києва дуже хочеться. Дуже довго не бачили свої сім’ї. Також багато працювали на зборах, понад місяць, тож завершуємо підготовку, сподіваюся, на хорошій ноті. Попереду ще два матчі – й поїдемо додому.
Я, чесно кажучи, самокритичний та максималіст за натурою, тож завжди хочеться краще – і пробігти, і забити, і віддати. Сьогодні бігли проти вітру, тож результати були не дуже хороші. Можливо, позначилися навантаження, або вже вік дає про себе знати… Хотілося трохи краще, але нічого страшного. У нас ще є час, буде вихідний по приїзду до Києва, і будемо дотримуватися плану, який є в нас", – розповів Кабаєв.
Окрім того, хавбек прокоментував завдання "біло-синіх" на другу частину сезону.
"Перше місце? По собі скажу, що ми заради цього зробили багато роботи, і чим далі ми будемо заходити, чим вище підійматися, тим важче буде утриматися. Це нормально, і кожен футболіст, коли одягає футболку з динамівським ромбом, відчуває на собі цей тягар відповідальності. Але це приємний тягар, адже з цим клубом ти прогресуєш.
Ми розуміємо, які перед нами стоять задачі, які в нас конкуренти, тож буде цікаво. Хочеться зробити свій внесок, щоб наша емблема дійсно змінилася по завершенню сезону", – заявив вінгер.
Нагадаємо, друга частина чемпіонату України для киян розпочнеться 23 лютого матчем проти Карпат. Стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.
Раніше "біло-сині" продовжили контракт із талановитим вінгером команди.