Ми виконали багато роботи, – Кабаєв підбив підсумки зимових зборів Динамо

Атакувальний півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв підбив підсумки зимових зборів команди та розповів про свої очікування від другої частини сезону УПЛ.

Слова футболіста наводить пресслужба столичного колективу.

"Думаю, всі відчувають, як уже хочеться додому. Хоча тут тепло, а там холодно, але до Києва дуже хочеться. Дуже довго не бачили свої сім’ї. Також багато працювали на зборах, понад місяць, тож завершуємо підготовку, сподіваюся, на хорошій ноті. Попереду ще два матчі – й поїдемо додому.



Я, чесно кажучи, самокритичний та максималіст за натурою, тож завжди хочеться краще – і пробігти, і забити, і віддати. Сьогодні бігли проти вітру, тож результати були не дуже хороші. Можливо, позначилися навантаження, або вже вік дає про себе знати… Хотілося трохи краще, але нічого страшного. У нас ще є час, буде вихідний по приїзду до Києва, і будемо дотримуватися плану, який є в нас", – розповів Кабаєв.