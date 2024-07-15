Скандальний вінгер Динамо може перейти у клуб з ОАЕ

Вінгер київського Динамо Жерсон Родрігес завершує перехід у Хаур-Факкан, який виступає у чемпіонаті ОАЕ.

Про це інформує Le Quotitdien.

Джерело не повідомляє, чи буде це повноцінний трансфер, чи гравець виступатиме на правах оренди.

На початку травня угоду з вінгером розірвав Слован. Причиною припинення співпраці став брак дисципліни та професіоналізму в люксембуржця. У 8 матчах за братиславський клуб Жерсон забив 5 голів та віддав 1 асист.

Чинна угода Родрігеса з Динамо розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, люксембуржець був засуджений за насильство щодо своєї колишньої дівчини.