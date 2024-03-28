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Гравець Динамо засуджений за домашнє насильство та напад

Сьогодні 21:02 180 0
Гравець Динамо засуджений за домашнє насильство та напад
#Слован, #Жерсон Родрігес, #Динамо

Джерело - RTL Today.

Вінгер Динамо Жерсон Родрігеш, який виступає на правах оренди за братиславський Слован, був засуджений за домашнє насильство.

Про це повідомляє RTL Today.

За інформацією видання, гравець отримав умовний термін у 18 місяців, а також заплатить штраф у розмірі 1500 євро.

Звинувачення проти Родрігеша включали три епізоди нападу та побиття, одне з яких стосувалося домашнього насильства щодо його колишньої дівчини – міс Люксембург-2020 Емілі Боланд. Він має заплатити їй 2430 євро як відшкодування збитків.

Прокуратура вимагала для нього 15 місяців умовного ув“язнення. Адвокат футболіста виступав за його повне виправдання.

В цьому сезоні на рахунку 28-річного гравця 7 голів та 1 результативна передача в 19 матчах.

За інформацією Тransfermarkt, оренда футболіста в Словані триватиме до 31 грудня.

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