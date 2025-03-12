Арсенал зацікавлений у підписанні вінгера Баварії
Лерой Сане
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Атакувальний півзахисник Баварії Лерой Сане може повернутись до Англійської Прем'єр-ліги та продовжити кар'єру в Арсеналі.
Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
"Каноніри" готові оформити трансфер футболіста на правах вільного агента, оскільки його контракт із лідером чемпіонату Німеччини спливає влітку.
Зазначимо, що у складі Баварії Сане виступає з 2020 року, коли за 49 млн євро перебрався з Манчестер Сіті.
У сезоні-2024/25 німець взяв участь у 32 матчах Баварії в усіх турнірах, записавши на свій рахунок вісім голів та чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Сане готовий підписати новий контракт з мюнхенцями.