Арсенал зацікавлений у підписанні вінгера Баварії

Атакувальний півзахисник Баварії Лерой Сане може повернутись до Англійської Прем'єр-ліги та продовжити кар'єру в Арсеналі.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

"Каноніри" готові оформити трансфер футболіста на правах вільного агента, оскільки його контракт із лідером чемпіонату Німеччини спливає влітку.

✅ @Arsenal London is interested in a Transfer of Leroy Sané (29) @FCBayern

❇️ Sané is a free Agent in Summer

❇️ No negotations with FC Bayern about a new contract yet

❇️ Mikel Arteta worked with Sané at Manchester City@BILD_Sport @altobelli13 pic.twitter.com/jPXJT82DvU — Christian Falk (@cfbayern) March 12, 2025

Зазначимо, що у складі Баварії Сане виступає з 2020 року, коли за 49 млн євро перебрався з Манчестер Сіті.

У сезоні-2024/25 німець взяв участь у 32 матчах Баварії в усіх турнірах, записавши на свій рахунок вісім голів та чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Сане готовий підписати новий контракт з мюнхенцями.