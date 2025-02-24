Анчелотті: Модрич – подарунок для футболу

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди над Жироною та оцінив неймовірний гол Луки Модрича.

Слова фахівця наводить пресслужба "вершкових".

"Лука Модрич – це подарунок для футболу. Він може грати стільки, скільки сам того захоче. Нам дуже пощастило мати такого гравця у своєму складі.

Повернення Алаби – дуже позитивний момент. Він дуже добре провів матч. Він міг грати лише декілька хвилин, щоб не було рецидиву травми, але тепер ми можемо надати відпочинок Рюдігеру та Вальверде", – розповів Анчелотті.

У сезоні-2024/25 Модрич зіграв 39 матчів за Реал, в яких забив чотири голи та віддав шість результативних передач.

Раніше італієць прокоментував боротьбу Реала, Барселони та Атлетико за звання чемпіона Іспанії.