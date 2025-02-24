Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Анчелотті: Модрич – подарунок для футболу

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 11:37
Анчелотті: Модрич – подарунок для футболу
Getty Images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди над Жироною та оцінив неймовірний гол Луки Модрича.

Слова фахівця наводить пресслужба "вершкових".

"Лука Модрич – це подарунок для футболу. Він може грати стільки, скільки сам того захоче. Нам дуже пощастило мати такого гравця у своєму складі.

Повернення Алаби – дуже позитивний момент. Він дуже добре провів матч. Він міг грати лише декілька хвилин, щоб не було рецидиву травми, але тепер ми можемо надати відпочинок Рюдігеру та Вальверде", – розповів Анчелотті.

У сезоні-2024/25 Модрич зіграв 39 матчів за Реал, в яких забив чотири голи та віддав шість результативних передач.

Раніше італієць прокоментував боротьбу Реала, Барселони та Атлетико за звання чемпіона Іспанії.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Карло Анчелотті Лука Модрич

Лука Модрич

Реал готовий запропонувати Модричу новий контракт
Мбаппе, Рюдігер та інші: брат Хабіба зустрівся із зірковими одноклубниками Луніна
Модрич та інші гравці Реала втомилися від поведінки Вінісіуса
Анчелотті та Перес мають розбіжності щодо статусу Модрича в Реалі
Модрич ще на один сезон хоче продовжити контракт із Реалом

Останні новини