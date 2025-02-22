Анчелотті: Ла Ліга – найбільш конкурентний чемпіонат у світі, його переможець визначиться в останній грі

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував тісну боротьбу між його командою та Атлетико з Барселоною за титул чемпіона Іспанії.

Слова 65-річного італійця наводить ESPN.

Анчелотті очікує, що боротьба буде дуже важкою і триватиме вона до самого кінця сезону-2024/25.

"Важко знайти більш конкурентну лігу, ніж іспанська. В Італії не так багато команд, які змагаються на вершині, а в Англії є Ліверпуль. Тут є три команди, яких розділяє одне очко, команди дуже високого рівня. Це ліга, чемпіон якої визначиться в останній грі", – сказав Анчелотті.

Італієць також поговорив про майбутнє протистояння з Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Буде важко, як і завжди проти Атлетіко. Це буде гарний поєдинок, цікавий. Команди рівні за силою. В останніх двох зустрічах було дві нічиїх, а це означає, що якість обох команд схожа".

Сьогодні Атлетико розгромив Валенсію та очолив таблицю чемпіоната Іспанії. Це відкинуло Реал не третє місце. Тепер команда Андрія Луніна відстає від "кольчонерос" на два очки.

Проте "бланкос" ще не зіграли свій матч 25 туру. Це відбудетсья завтра, 23 лютого, коли Реал прийматиме Жирону Віктора Циганкова.