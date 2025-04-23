Едегор: Зінченко міг би стати тренером

Капітан Арсенала назвав гравців своєї команди, які могли б стати тренером після завершення кар'єри.

Думку норвежця наводить пресслужба "канонірів".

"Очевидно, що Жоржиньйо. Це його сфера, він має багато досвіду та дуже розумний. Також, Тімбер. Він багато чого знає, набув досвіду в іграх за Аякс.

Крім цих двох? Мабуть, Алекс Зінченко. Він міг би стати тренером", – розповів Едегор.

У поточному сезоні Зінченко взяв участь у 20 матчах за Арсенал у всіх турнірах і відзначився у них одним голом і тепер додав ще й асист.

Зазначимо, що Олександр виступає у складі лондонців з 2022 року, перейшовши з Манчестер Сіті за 32 млн євро.

Раніше з'явилась інформація про те, що українець влітку може перейти в Боруссію Дортмунд.