Вільямс пояснив, чому вирішив продовжити контракт з Атлетиком замість трансферу в Барселону

Вінгер Атлетика Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс пояснив своє рішення підписати довгостроковий контракт з клубом попри предметний інтерес з боку Барселони.

Слова футболіста наводить ESPN.

"На нас очікує довгий сезон, попереду кілька амбітних цілей, які треба втілити у життя. Що може бути краще, аніж зробити це із клубом свого життя? Я хотів би продовжити творити історію на "Сан-Мамесі".

Разом з Іньякі ми мріяли про той момент, коли він стане капітаном команди. Він ідеально підходить на цю роль, а я щасливий буду грати в команді, де мій брат – капітан", – розповів Вільямс.

Минулого сезону на рахунку Вільямса 11 голів і 7 асистів у 45 матчах за баскський клуб у всіх турнірах.

Раніше до вихованця Атлетика проявляла інтерес каталонська Барселона, а її спортивний директор прямо заявляв про бажання гравця приєднатись до "блаугранас".

Попри це, хавбек вирішив підписати з басками десятирічний контракт.