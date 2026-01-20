Українська правда
Я всім відмовляв, бо пообіцяв сім'ї, – Скрипник розповів про річну паузу в кар'єрі та повернення до Зорі

Катерина Лисянська — 20 січня 2026, 16:37
Віктор Скрипник
fczorya.com

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів, що вирішив знову очолити команду після року перебування у Німеччині та численних відмов іншим клубам.

Слова Скрипника надає Тribuna.com.

"Для себе вирішив, що рік проведу зі сім'єю у Німеччині, де живу вже багато років. Насолоджувався свободою, можна так сказати. Але звертав увагу на те, що творилося у футбольному світі.
З Зорею у мене завжди були хороші стосунки. Переговорили з президентом буквально кілька хвилин – і я дійшов до висновку, що все ж сюди повернусь", – пояснив тренер.

Віктор Скрипник залишив посаду головного тренера Металіста 1925 за власною ініціативою влітку 2024 року. Раніше він уже очолював Зорю протягом трьох сезонів з 2019 по 2022 рік.

Першу частину сезону-2025/26 луганці завершили на 8 місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 23 очки.

Нагадаємо, що нещодавно луганці продовжили контракт з нападником Пилипом Будківським.

Віктор Скрипник

Віктор Скрипник

