Циганков забив перший гол в Ла Лізі сезону-2025/26: постраждав Алавес

Вінгер збірної України Віктор Циганков відзначився голом у ворота Алавеса в матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії.

Ексгравець Динамо відкрив рахунок на 16-й хвилині, скориставшись навісом Браяна Хіля з флангу.

Для Циганкова цей гол перший в сезоні-2025/26 у межах Ла Ліги – до цього хавбек відзначився одним забитим м'ячем у Кубку Іспанії. Також на рахунку українця одна результативна передача за попередні п'ять ігор.

У підсумку, матч так і завершився з рахунком 1:0 на користь Жирони.

Раніше Віктор Циганков отримав виклик від Сергія Реброва на матчі збірної України проти Франції та Ісландії.