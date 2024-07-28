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Циганков налаштований перейти до клубу АПЛ

Олександр Булава — 28 липня, 10:33
Циганков налаштований перейти до клубу АПЛ

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков зацікавлений на переїзд у чемпіонат Англії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зацікавленість у трансфері 26-річного українця раніше проявляли Манчестер Юнайтед та Астон Вілла. Для англійських клубів не буде проблемою активувати клаусулу в контракті Циганкова, яка становить 30 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 Віктор зіграв 34 матчі за Жирону, забив 8 м'ячів та віддав 7 гольових передач.

Нагадаємо, Артем Довбик та Циганков стали найкращим дуетом Ла Ліги за унікальним показником.

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