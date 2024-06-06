Довбик та Циганков стали найкращим дуетом Ла Ліги за унікальним показником

Українські легіонери Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков відзначились унікальним досягненням в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє портал Soccerment.

Українці очолили рейтинг найкращих дуетів футболістів за очікуваними асистами (xA) один на одного за 90 хвилин матчу у цьому сезоні чемпіонату Іспанії.

Циганков та Довбик провели разом на полі 1556 хвилин. Середній xA склав 0,15.

Нагадаємо, Артем отримав "трофей Пічічі", ставши найкращим бомбардиром Ла Ліги в цьому сезоні. В українця — 24 голи.

Циганков минулого сезону провів 30 поєдинків у чемпіонаті Іспанії, забив 8 м'ячів та віддав 7 гольових передач.