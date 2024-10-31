Спаринги проти топкоманд: молодіжна збірна України домовилася про поєдинки зі збірними Італії та Португалії

Молодіжна збірна України проведе товариські матчі проти ровесників із Португалії та Італії.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Поєдинки пройдуть у листопаді. Гра з Португалією запланована на 15 листопада і відбудеться у місті Алверка-ду-Рібатежу. Старт гри – 19:30 за київським часом.

Через кілька днів, 19 листопада, команда Унаї Мельгоси проведе спаринг проти Італії. Матч відбудеться у місті Спеція. Старт – 21:15 за київським часом.

Зазначимо, що 3 грудня Україна дізнається своїх суперників у груповому етапі Євро-2025. На турнір, крім синьо-жовтих, вже кваліфікувались: Словаччина, Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Румунія, Англія, Португалія, Словенія, Данія, Франція, Польща. Останні три путівки розіграють Фінляндія з Норвегією, Бельгія з Чехією, а також Грузія з Хорватією.

Нагадаємо, останній матч "синьо-жовті" провели 15 жовтня. Тоді у межах відбору на Євро-2025 українські гравці поступилися збірній Сербії.