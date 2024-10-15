Збірна України U-21 програла Сербії, але все одно вийшла на Євро-2025

Сьогодні, 15 жовтня, у місті Стара Пазова збірна Сербії приймала збірну України у межах відбору на Євро-2025 серед команд U-21.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Сербії.

"Синьо-жовті" у 9 турі програли Англії на останніх секундах, але це не завадило кваліфікуватися на чемпіонат Європи. У цьому поєдинку українцям треба було перемагати заради першого місця у групі.

Гра проходила за переваги команди Мельгоси, але у футболі не завжди перемагає той, хто краще грає.

На 21 хвилині Алексич вивів господарів уперед, після чого серби стали грати на утримання, що їм і вдалося зробити до самого фінального свистка.

Найкращий момент українці мали на 77 хвилині, коли спочатку воротар сербів відбив удар Рубичнського, а Квасниця не зумів вдало зіграти на добиванні.

Відбір на Євро-2025

10 тур, 15 жовтня

Себрія – Україна 1:0 (1:0)

Голи: Алексич (21)

Сербія: Калічанін – Попович, Міличич, Джурджевич – Радоєвич, Шлівич (Тріфунович, 78), Стєпанович, Алексич, Лазіч – Міятович, Мілошевич (Петкович, 13)

Україна: Нещерет – Смоляков (Хлань, 72), Мельниченко, Салюк, Роман – Ярмолюк (Федор, 72), Варфоломєєв (Очеретько, 53), Рубчинський – Волошин, Краснопір (Квасниця, 53), Брагару

Попередження: Алексія, 45+1, Шлівич, 45+3 – Варфоломеєв, 40, Смоляков, 45+1

У збірної України залишилося 24 очки. У паралельному матчі збірна Англії у першому таймі обіграла Азербайджан, тому, швидше за все, матиме 25 очок і виграє групу.