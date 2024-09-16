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Вихованець Динамо став гравцем клубу турецької Суперліги

Андрій Яросименко — 16 вересня, 15:44
Вихованець Динамо став гравцем клубу турецької Суперліги
Олександр Петрусенко
Антальяспор

Вихованець київського Динамо, півзахисник Олександр Петрусенко, став гравцем турецького Антальяспора.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з футболістом розрахована на 2 роки, ціна трансферу не розголошується. Петрусенко виступав за Гірник-Спорт та Минай, також грав за хорватську Істру 1961. У сезоні-2023/24 він провів 30 матчів, відзначившись двома асистами. На Transfermarkt вартість гравця оцінюється в 1 млн євро.

Зазначимо, що Антальяспор виступає у найвищому дивізіоні турецького футболу – Суперлізі. Наразі команда українця посідає 11 місце у таблиці чемпіонату, маючи в активі 4 очки після 4 турів.

Нагадаємо, в липні 2024 року повідомлялося про інтерес до Петрусенка з боку каталонської Жирони, за яку грає українець Віктор Циганков. Однак 26-річний хавбек спростував ці чутки.

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