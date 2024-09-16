Вихованець Динамо став гравцем клубу турецької Суперліги
Вихованець київського Динамо, півзахисник Олександр Петрусенко, став гравцем турецького Антальяспора.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода з футболістом розрахована на 2 роки, ціна трансферу не розголошується. Петрусенко виступав за Гірник-Спорт та Минай, також грав за хорватську Істру 1961. У сезоні-2023/24 він провів 30 матчів, відзначившись двома асистами. На Transfermarkt вартість гравця оцінюється в 1 млн євро.
Зазначимо, що Антальяспор виступає у найвищому дивізіоні турецького футболу – Суперлізі. Наразі команда українця посідає 11 місце у таблиці чемпіонату, маючи в активі 4 очки після 4 турів.
Нагадаємо, в липні 2024 року повідомлялося про інтерес до Петрусенка з боку каталонської Жирони, за яку грає українець Віктор Циганков. Однак 26-річний хавбек спростував ці чутки.