Вихованець Динамо став гравцем клубу турецької Суперліги

Вихованець київського Динамо, півзахисник Олександр Петрусенко, став гравцем турецького Антальяспора.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з футболістом розрахована на 2 роки, ціна трансферу не розголошується. Петрусенко виступав за Гірник-Спорт та Минай, також грав за хорватську Істру 1961. У сезоні-2023/24 він провів 30 матчів, відзначившись двома асистами. На Transfermarkt вартість гравця оцінюється в 1 млн євро.

🔥 Hoş Geldin Oleksandr Petrusenko



Antalyasporumuz, Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Petrusenko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#Antalyaspor pic.twitter.com/Eq4CsacXYp — Antalyaspor (@Antalyaspor) September 16, 2024

Зазначимо, що Антальяспор виступає у найвищому дивізіоні турецького футболу – Суперлізі. Наразі команда українця посідає 11 місце у таблиці чемпіонату, маючи в активі 4 очки після 4 турів.

Нагадаємо, в липні 2024 року повідомлялося про інтерес до Петрусенка з боку каталонської Жирони, за яку грає українець Віктор Циганков. Однак 26-річний хавбек спростував ці чутки.