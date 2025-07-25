Голкіпер Роми може перебратися в чемпіонат Туреччини

Воротар Роми П'єрлуїджі Голліні може перейти у турецький Антальяспор.

Про це пише журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що італійський голкіпер не входить до планів головного тренера Джан П'єро Гасперіні на наступний сезон. З огляду на це, Голліні хоче перейти в інший клуб, аби отримувати більше ігрової практики.

Серед претендентів на воротаря – турецький Антальяспор, який може гарантувати італійцю місце в основному складі. Поки що турки не робили офіційної пропозиції щодо трансферу.

Раніше Голліні виступав за Астон Віллу, Аталанту, Тоттенгем, Фіорентину та Дженоа, а до Роми приєднався взимку 2025 року. За "вовків" він так і не зіграв жодного матчу.

В активі воротаря один поєдинок в складі збірної Італії. Трансфермаркет оцінює його вартість в 1 мільйон євро.

Раніше повідомлялося, що Рома в кроці від підписання зіркового правого захисника Фламенгу.