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Голкіпер Роми може перебратися в чемпіонат Туреччини

Андрій Мошкун — 25 липня 2025, 15:10
Голкіпер Роми може перебратися в чемпіонат Туреччини
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Воротар Роми П'єрлуїджі Голліні може перейти у турецький Антальяспор.

Про це пише журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що італійський голкіпер не входить до планів головного тренера Джан П'єро Гасперіні на наступний сезон. З огляду на це, Голліні хоче перейти в інший клуб, аби отримувати більше ігрової практики.

Серед претендентів на воротаря – турецький Антальяспор, який може гарантувати італійцю місце в основному складі. Поки що турки не робили офіційної пропозиції щодо трансферу.

Раніше Голліні виступав за Астон Віллу, Аталанту, Тоттенгем, Фіорентину та Дженоа, а до Роми приєднався взимку 2025 року. За "вовків" він так і не зіграв жодного матчу.

В активі воротаря один поєдинок в складі збірної Італії. Трансфермаркет оцінює його вартість в 1 мільйон євро.

Раніше повідомлялося, що Рома в кроці від підписання зіркового правого захисника Фламенгу.

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