До Циганкова та Довбика: Жирона може підписати ще одного українця
Каталонська Жирона за яку грають Артем Довбик та Віктор Циганков може підписати ще одного українського футболіста.
Про це повідомляє Mundo deportivo.
За інформацією джерела, клуб готовий до трансферу 26-річного півзахисника Олександра Петрусенка. Швидше за все, він замінить Алейша Гарсію, який перейшов у Баєр.
Петрусенко — вихованець київського Динамо, також грав за Гірник-Спорт та Минай, з 2022 року виступає за хорватський Істра 1961, за який в минулому сезоні провів 30 матчів, відзначившись двома асистами.
На Transfermarkt вартість гравця оцінюється в 1 млн євро.
Нагадаємо, раніше Жирона оголосила про трансфер півзахисника Манчестер Юнайтеда Донні ван де Бека