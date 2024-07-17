Петрусенко прокоментував інформацію про перехід у Жирону

26-річний український півзахисник Олександр Петрусенко розповів, що він не знає нічого про чутки стосовно свого переходу в Жирону.

Його слова передає Український футбол.

"Особисто я не володію ніякою інформацією щодо цього", — сказав гравець.

Петрусенко — вихованець київського Динамо, також грав за Гірник-Спорт та Минай, з 2022 року виступає за хорватський Істра 1961, за який в минулому сезоні провів 30 матчів, відзначившись двома асистами.

На Transfermarkt вартість гравця оцінюється в 1 млн євро. Нещодавно повідомлялося, що клуб Артема Довбика та Віктора Циганкова зацікавлений у трансфері Петрусенка.