Удар, вартий премії Пушкаша: Осімхен забив фантастичний гол у падінні через себе

Галатасарай продовжує свою переможну ходу в чемпіонаті Туреччини. Напередодні команда Окана Бурука на виїзді розгромила Антальяспор – 0:3. Найбільший внесок у перемогу зробив Мауро Ікарді, який відзначився дублем, але в компенсований час Віктор Осімхен одним неймовірним ударом затьмарив перфоманс зіркового аргентинця.

На 90+2-й хвилині нігерієць просто ідеально підлаштувався під м'яч і з шаленою силою вколотив його під самісіньку стійку. Трибуни вибухнули захопленим ревом та оплесками (це при тому, що матч проходив на виїзді!), а камери миттєво вихопили усміхненого Ікарді.

Цей гол Осімхена – уособлення цілеспрямованості. Справа в тому, що Віктор відзначився ще за 15 хвилин до того, але арбітр скасував гол через положення поза грою. Потім у нього був ще один момент, але воротар витягнув м'яч з-під стійки. Проте, як-то кажуть сміливих любить щастя, і футбольна фортуна з лихвою віддячила Осімхену за відчайдушну спробу.

Зазначимо, що в турецькій Суперлізі опинився через відмову грати і Наполі. Цього літа Віктор хотів перейти в інший топклуб, але Ауреліо Де Лаурентіс був готовий продати його тільки за якусь захмарну суму. За Галатасарай Осімхен забив уже 3 голи та віддав 2 асисти в чотирьох матчах чемпіонату.