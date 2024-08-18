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Відвідуваність матчу Карпати — Динамо стала найбільшою з часів останнього довоєнного сезону

Ігор Чернявський — 18 серпня, 13:57
Відвідуваність матчу Карпати — Динамо стала найбільшою з часів останнього довоєнного сезону
ФК Карпати

Матч 3 туру УПЛ між Карпатами та Динамо (1:3) відвідала найбільша кількість уболівальників з сезону-2021/22, який був останнім до початку повномасштабного вторгнення.

Відівідуваність поєдинку вказана на офіційному сайті УПЛ.

На грі Карпати — Динамо побували 6300 вболівальників. Востаннє вища відвідуваність фіксувалася 12 грудня 2012 року, коли Динамо та Зоря розписали нічию з рахунком 1:1 за присутності 7159 глядачів. Та зустріч проходила на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту дозволило відвідування спортивних подій з початку цього року. Втім, максимально допустима кількість вболівальників на матчах залишається обмеженою.

Динамо Київ Карпати Чемпіонат України, УПЛ

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