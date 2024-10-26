Ексфорварда Рейджерс заарештували, він спричинив ДТП у нетверезому стані

Форварда Атлетіко Насьональ Альфредо Морелоса заарештували в Колумбії. Він став винуватцем ДТП, перебуваючи за кермом у нетверезому стані.

Про це повідомляє The Guardian.

28-річний форвард знаходився за кермом пікапа у стані алкогольного сп’яніння. В результаті ДТП постраждав чоловік, який їхав на мотоциклі. В організмі футболіста виявили концентрацію алкоголю, еквівалентну приблизно 4 пляшкам пива.

Морелос найбільше відомий за виступами за Рейнджерс у 2017 – 2023 роках. З шотландським клубом виходив до фіналу Ліги Європи сезону-2021/22. У 2018 – 2021 роках відзначився 1 голом в 11 матчах за збірну Колумбії.

За Атлетіко Насьональ нападник виступає на правах оренди, права на гравця належать бразильському Сантосу.

Раніше за підозрою у зґвалтуванні заарештували Хорхе Вальдівію.