Інтер продовжить контракт із захисником збірної Нідерландів

Керівництво міланського Інтера вирішило продовжити контракт із центральним захисником команди Стефаном де Вреєм.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Чинний контракт 32-річного гравця збірної Нідерландів діє до літа 2025 року, у Інтера є опція автоматичного продовження угоди на рік. Виступи де Врея в нинішньому сезоні переконали керівництво чемпіонів Італії залишити нідерландця в клубі ще на рік.

Захисник виступає за "нерадзуррі" з літа 2018 року. В поточному сезоні на його рахунку 1 гол у 19 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оціниється у 7 мільйонів євро.

Нагадаємо, 2 січня Інтер у півфіналі Суперкубка Італії обіграв Аталанту з рахунком 2:0. У фіналі команда Сімоне Індзагі 6 січня зіграє з Міланом.