Інтер продовжить контракт із захисником збірної Нідерландів
Стефан де Врей
ФК Інтер
Керівництво міланського Інтера вирішило продовжити контракт із центральним захисником команди Стефаном де Вреєм.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Чинний контракт 32-річного гравця збірної Нідерландів діє до літа 2025 року, у Інтера є опція автоматичного продовження угоди на рік. Виступи де Врея в нинішньому сезоні переконали керівництво чемпіонів Італії залишити нідерландця в клубі ще на рік.
Захисник виступає за "нерадзуррі" з літа 2018 року. В поточному сезоні на його рахунку 1 гол у 19 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оціниється у 7 мільйонів євро.
Нагадаємо, 2 січня Інтер у півфіналі Суперкубка Італії обіграв Аталанту з рахунком 2:0. У фіналі команда Сімоне Індзагі 6 січня зіграє з Міланом.