Рябоконь очолив Лівий Берег

Відомий український фахівець Олександр Рябоконь призначений на посаду головного тренера Лівого Берега.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Київської області.

На цій посаді Рябоконь замінив Андрія Гаврюшова. Той очолював команду лише з літа поточного року, проте був звільнений наприкінці вересня після трьох поразок поспіль.

Рябоконь заради Лівого Берега покинув Лісне, з яким працював із січня поточного року: спершу – як тренер-консультант, а з літа поточного року – як головний тренер. Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про фінансові проблеми Лісного, яке наразі виступає в Другій лізі.

Лівий Берег на даний момент має в активі 13 балів та займає шосте місце турнірної таблиці Першої ліги.

Рябоконь найбільше відомий за роботою з чернігівською Десною в 2012 – 2022 роках. В сезоні-2019/20 він вивів команду в єврокубки.