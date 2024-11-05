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Дулуб: Забарний переріс рівень Борнмута

Олег Дідух — 5 листопада 2024, 20:23
Дулуб: Забарний переріс рівень Борнмута
Ілля Забарний
Getty Images

Відомий білоруський тренер Олег Дулуб вважає, що центральний захисник збірної України Ілля Забарний готовий до переходу з Борнмута в клуб вищого рівня.

Фахівця цитує Український футбол.

"Думаю, Забарний уже переріс рівень Борнмута. Ще в УПЛ він демонстрував не по роках зрілу гру. Який топ-клуб АПЛ йому підійде? За профайлом Іллі йому ближче Челсі, але не виключений варіант і з Манчестер Сіті. У нього дуже якісна перша передача, він вміє починати атаку, долати вільний простір.

За модельними характеристиками центрального захисника Забарний – це топ гравець. Перед очима приклад Зінченка. Ніхто не думав, що Сашко так довго буде в Манчестер Сіті", – заявив Дулуб.

У поточному сезоні на рахунку Забарного 10 матчів у АПЛ. 2 листопада він допоміг Борнмуту обіграти Манчестер Сіті 2:1.

Борнмут Ілля Забарний Манчестер Сіті Челсі Олег Дулуб

Олег Дулуб

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