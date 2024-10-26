Костишин назвав воротаря, якого слід слід викликати до збірної України

Український тренер Руслан Костишин вважає, що воротаря Інгульця Олексія Паламарчука слід викликати до збірної України.

Про це Костишин розповів у студія до матчу 11 туру Кривбас – ЛНЗ на УПЛ ТБ.

"Калюжний у збірній – всі його полюбляють. Тепер пора Паламарчука викликати. Він теж заслуговує. Чому ні? Якщо нам в телебаченні сказали, що 60 ударів та 44 сейви, то, напевно, він заслуговує потрапити в збірну".

Відзначимо, що сьогодні Інгулець програв Олександрії (1:2) в матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Олексій Паламарчук у 3-му матчі поспіль відбив 11-метровий. В грі з Олександрією Паламарчука з точки не зміг переграти Філіппов, а раніше воротар Інгульця виграв дуелі в Ігора Невеса з Карпат і Шоти Нонікашвілі з ЛНЗ.