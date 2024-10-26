Костишин назвав воротаря, якого слід слід викликати до збірної України
Олексій Паламарчук
ФК Інгулець
Український тренер Руслан Костишин вважає, що воротаря Інгульця Олексія Паламарчука слід викликати до збірної України.
Про це Костишин розповів у студія до матчу 11 туру Кривбас – ЛНЗ на УПЛ ТБ.
"Калюжний у збірній – всі його полюбляють. Тепер пора Паламарчука викликати. Він теж заслуговує. Чому ні? Якщо нам в телебаченні сказали, що 60 ударів та 44 сейви, то, напевно, він заслуговує потрапити в збірну".
Відзначимо, що сьогодні Інгулець програв Олександрії (1:2) в матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Олексій Паламарчук у 3-му матчі поспіль відбив 11-метровий. В грі з Олександрією Паламарчука з точки не зміг переграти Філіппов, а раніше воротар Інгульця виграв дуелі в Ігора Невеса з Карпат і Шоти Нонікашвілі з ЛНЗ.