Український ексгравець Вердера та ЛНЗ перейшов у молдовський клуб

Молдовський клуб Зімбру оголосив про підписання 20-річного українського захисника Івана Єрмачкова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець приєднався до команди у статусі вільного агента. Останнім клубом Єрмачкова був черкаський ЛНЗ, який він залишив у січні 2026 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 75 тисяч євро.

Іван Єрмачков є вихованцем ковалівського Колоса. Раніше він виступав за юнацьку команду німецького Вупперталя, дубль бременського Вердера та Вікторію Берлін.

Також захисник має досвід виступів за юнацькі збірні України U-19 та U-20, у складі яких провів 8 матчів та відзначився одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, Єрмачков перейшов до ЛНЗ у жовтні 2025 року, однак так і не зміг дебютувати за черкаську команду в офіційних матчах під керівництвом Віталія Пономарьова.