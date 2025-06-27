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Екстренер Аякса може очолити Порту

Олег Дідух — 27 червня 2025, 14:06
Екстренер Аякса може очолити Порту
Франческо Фаріолі
ФК Аякс

Італійський фахівець Франческо Фаріолі може очолити Порту.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

З січня поточного року Порту очолює Мартін Ансельмі. Проте майбутнє 39-річного аргентинського фахівця на чолі "Драконів" під питанням.

Фаріолі є одним із головних претендентів на заміну Ансельмі, якщо Порту таки вирішить змінювати тренера цього літа.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Фаріолі був Аякс, який він покинув наприкінці травня. 36-річний італійський фахівець очолював амстердамський клуб протягом останнього року. Фаріолі не зумів привести Аякс до титулу чемпіонів Нідерландів, розгубивши 9-очкову перевагу за 5 турів до фінішу.

До цього тренер працював із турецькими Фатіх Карагюмрюком і Аланьяспором, а також французькою Ніццою. У 2017 – 2020 роках був асистентом екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі, коли той очолював Беневенто та Сассуоло.

Порту Франческо Фаріолі

Франческо Фаріолі

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