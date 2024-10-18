Тренер збірної Туреччини може очолити Манчестер Юнайтед

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла може замінити Еріка тен Гага на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport, посилаючись на турецькі ЗМІ.

Контракт Монтелли із Федерацією футболу Туреччини діє до літа 2026 року. Повідомляється, що керівництво Манчестер Юнайтед уже провело переговори з представниками 50-річного італійського тренера.

Монтелла очолює збірну Туреччини з 2023 року, вивів команду до чвертьфіналу Євро-2024. Раніше він працював з Катаньєю, Фіорентиною, Сампдорією, Міланом, Севільєю та Адана Демірспором.

Італієць – не єдиний претендент на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед. Раніше повідомлялося, що "Червоних дияволів" може очолити Зінедін Зідан. На даний момент команда тен Гага іде лише 14-ю в турнірній таблиці АПЛ.