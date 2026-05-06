Легендарний біатлоніст став тренером зі стрільби збірної Швейцарії

Швейцарський лижний союз оголосив про призначення легендарного німецького біатлоніста Ріко Гросса тренером зі стрільби національних збірних.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

Досвідчений тренер приєднається до швейцарської збірної напередодні старту нового олімпійського циклу. Гросс працюватиме з чоловічою та жіночою командами на рівні Кубку світу.

55-річний фахівець допомагатиме Андреасу Куппельвізеру, який останні два роки працював тренером зі стрільби. Головним тренером чоловічої збірної Швейцарії залишається естонець Кейн Ейнасте. Натомість жіночу команду очолив колишній швейцарський лижник Джіон‑Андреа Бунді.

Також повідомляється, що під час підготовки до сезону жіноча та чоловіча команди проводитимуть спільні збори та тренування.

Нагадаємо, що німець Ріко Гросс чотири рази ставав олімпійським чемпіоном. В активі легенди біатлону дев'ять золотих нагород чемпіонатів світу. Він ставав переможцем дев'яти гонок на етапах Кубку світу.

Після завершення спортивної кар'єри тренував збірні Німеччини, Росії, Австрії та Словенії.

