Боруссія Дортмунд оголосила про трансфер півзахисника збірної Німеччини
Боруссія Дортмунд оголосила про підписання півзахисника Брайтона та збірної Німеччини Паскаля Гросса.
Про це повідомила пресслужба "джмелів".
Сума трансферу склала 7 млн євро. Угода з 33-річним хавбеком розрахована на два роки з опцією продовження ще на рік.
Гросс захищав кольори Брайтона з 2017 року. У минулому сезоні півзахисник зіграв 47 матчів у всіх турнірах, забив 5 м'ячів та віддав 13 асистів. Також Паскаль має досвід виступу за збірну Німеччини. У 8 матчах за "бундестім" забив 1 м'яч.
Раніше ми повідомляли, що Боруссія підписала другого найкращого бомбардира Бундесліги Серу Гірассі.