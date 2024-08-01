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Боруссія Дортмунд оголосила про трансфер півзахисника збірної Німеччини

Владислав Уткін — 1 серпня, 17:06
Боруссія Дортмунд оголосила про трансфер півзахисника збірної Німеччини

Боруссія Дортмунд оголосила про підписання півзахисника Брайтона та збірної Німеччини Паскаля Гросса.

Про це повідомила пресслужба "джмелів".

Сума трансферу склала 7 млн євро. Угода з 33-річним хавбеком розрахована на два роки з опцією продовження ще на рік.

Гросс захищав кольори Брайтона з 2017 року. У минулому сезоні півзахисник зіграв 47 матчів у всіх турнірах, забив 5 м'ячів та віддав 13 асистів. Також Паскаль має досвід виступу за збірну Німеччини. У 8 матчах за "бундестім" забив 1 м'яч.

Раніше ми повідомляли, що Боруссія підписала другого найкращого бомбардира Бундесліги Серу Гірассі.

Боруссія Дортмунд Брайтон Гросс Збірна Німеччини з футболу

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