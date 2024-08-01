Боруссія Дортмунд оголосила про трансфер півзахисника збірної Німеччини

Боруссія Дортмунд оголосила про підписання півзахисника Брайтона та збірної Німеччини Паскаля Гросса.

Про це повідомила пресслужба "джмелів".

Сума трансферу склала 7 млн євро. Угода з 33-річним хавбеком розрахована на два роки з опцією продовження ще на рік.

💭🎙️ Für Neuzugang Pascal #Groß geht mit dem Wechsel zu seinem Jugend-Herzensverein Borussia Dortmund ein Traum in Erfüllung. Lange nachdenken musste er dabei nicht...



Zum Interview:

➡️ https://t.co/KwDdzO5BQB pic.twitter.com/UEf7D9kfoX — Borussia Dortmund (@BVB) August 1, 2024

Гросс захищав кольори Брайтона з 2017 року. У минулому сезоні півзахисник зіграв 47 матчів у всіх турнірах, забив 5 м'ячів та віддав 13 асистів. Також Паскаль має досвід виступу за збірну Німеччини. У 8 матчах за "бундестім" забив 1 м'яч.

Раніше ми повідомляли, що Боруссія підписала другого найкращого бомбардира Бундесліги Серу Гірассі.