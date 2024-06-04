Трубін лише другий: визначився найкращий гравець матчу Німеччина — Україна за версією SofaScore

Півзахисник Брайтона Паскль Грос отримав найвищий бал від SofaScore за підсумками матчу Німеччина — Україна. Найкращим серед українців став воротар Анатолій Трубін.

Про це йдеться на сайті аналітичного порталу.

Паскль виконав 131 точну передачу зі 136, 3 ключових паси, 3 з 9 вдалих кросів, та 3 з 4 успішних лонгболів. За свою роботу в центрі поля Грос отримав оцінку 8,5.

Трохи менше оцінили гру українського воротаря Анатолія Трубіна, якого визнали Левом матчу. Голкіпер провів на полі 90 хвилин та здійснив 5 сейвів, виконав 30 точних передач з 37 та 4 з 11 дальніх пасів — 8,4 бали.

"Синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи — з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.