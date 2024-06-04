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Трубін лише другий: визначився найкращий гравець матчу Німеччина — Україна за версією SofaScore

Станіслав Лисак — 4 червня, 00:40
Трубін лише другий: визначився найкращий гравець матчу Німеччина — Україна за версією SofaScore

Півзахисник Брайтона Паскль Грос отримав найвищий бал від SofaScore за підсумками матчу Німеччина — Україна. Найкращим серед українців став воротар Анатолій Трубін.

Про це йдеться на сайті аналітичного порталу.

Паскль виконав 131 точну передачу зі 136, 3 ключових паси, 3 з 9 вдалих кросів, та 3 з 4 успішних лонгболів. За свою роботу в центрі поля Грос отримав оцінку 8,5.

Трохи менше оцінили гру українського воротаря Анатолія Трубіна, якого визнали Левом матчу. Голкіпер провів на полі 90 хвилин та здійснив 5 сейвів, виконав 30 точних передач з 37 та 4 з 11 дальніх пасів — 8,4 бали.

"Синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

Гросс Анатолій Трубін

Анатолій Трубін

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