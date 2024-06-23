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Грос: Це абсолютна мрія — бути частиною команди-господарки Євро

Микола Дендак — 23 червня, 17:19
Грос: Це абсолютна мрія — бути частиною команди-господарки Євро

Півзахисник Брайтона та збірної Німеччини Паскаль Грос щасливий бути частиною команди-господарки на Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Це абсолютна мрія — бути частиною команди-господарки Євро. Це неймовірно. Я дійсно насолоджуюся цим, а також намагаюся зробити все можливе, щоб зробити це ЄВРО успішним для нас. Нам тут дуже весело, і ми хочемо досягти успіху", — сказав футболіст.

33-річний гравець зіграв за збірну лише 8 матчів. На чемпіонаті Європи-2024 його команда вже забезпечила собі вихід у плей-оф.

Нагадаємо, що матч останнього туру групового етапу Швейцарія — Німеччина відбудеться сьогодні, 23 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.

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