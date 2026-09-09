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Ексгравець Ліверпуля шукає новий клуб через соцмережі

Олег Дідух — 9 вересня 2026, 17:15
Ексгравець Ліверпуля шукає новий клуб через соцмережі
Овійє Еджарія
Getty Images

Колишній вінгер Ліверпуля Овійє Еджарія шукає собі новий клуб за допомогою соцмереж. Він розмістив свій профіль у LinkedIn соціальній мережі для пошуку роботи та встановлення ділових контактів.

"Наразі я вільний агент. Поки що я коротко розкриваю деталі, але якщо є можливість або ви знаєте про клуб, який шукає півзахисника (на позиції 6, 8 або 10 номера) чи когось, хто може зіграти лівого вінгера, будь ласка, напишіть мені в особисті повідомлення", – написав 28-річний англієць.

Також Еджарія додав 3-хвилинне відео з хайлайтами своїх виступів.

Вінгер пройшов через молодіжні академії Арсенала та Ліверпуля. Провів 8 матчів за першу команду Ліверпуля в сезоні-2016/17. Також грав за Рейнджерс, Редінг і Ов'єдо. Провів 1 матч за молодіжну збірну Англії U-21. У сезоні-2023/24 був без команди через постійні проблеми з коліном.

Раніше повідомлялося про те, що Ліверпулю запропонували послуги Дані Карвахаля, який наразі теж є вільним агентом.

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