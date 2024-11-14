Блогер та головний фанат Роналду повторив легендарний вуличний пранк Кріштіану в Мадриді

Відомий блогер IShowSpeed вирішив повторити легендарне відео за участю Кріштіану Роналду, коли той зображав безхатченка у центрі Мадрида.

Головний фанат португальського футболіста захотів зробити те саме, що і його кумир, тому записав майже ідентичне відео, навіть підібравши аналогічний спортивний костюм.

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IShowSpeed також пропонував перехожим пограти у мʼяча, а потім все ж зняв із себе грим, після чого до нього підбігло багато юних вболівальників.

Єдина різниця у тому, що в оригінальному експерименті за Кріштіану побіг цілий натовп людей, через що зірковий футболіст був змушений швидко змінити дислокацію.

Цього сезону на рахунку 39-річного форварда Аль-Насра 6 голів та 2 результативні передачі у 9 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.