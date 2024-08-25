Кривбас та Інгулець назвали стартові склади на матч 4 туру УПЛ

Офіційний сайт Української Прем’єр-ліги оприлюднив стартові склади Кривбаса та Інгульця на матч 3 туру чемпіонату України-2024/25.

Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Шершень, Малиш, Дубілей, Петько, Волохатий, П'ятов, Богунов, Білоцерковець, Козак (к).

Запасні: Жилкін, Сидоренко, Лосенко, Пушкарьов, Чабан, Лісняк, Мисик, Могильний, Сад, Кисленко.

Кривбас: Кліщук (к), Понєдєльнік, Конате, Стецьков, Дібанго, Бізімана, Жан, Луньов, Твердохліб, Микитишин, Кожушко.

Запасні: Маханьков, Хома, Драмбаєв, Бандейра, Хомченовський, Вакулко, Соса, Аморозо, Кузик, Задерака, Оче, Прінс.

Зазначимо наразі криворіжці мають в активі 6 очок після двох перемог та однієї поразки. Підопічні Кобіна один раз програли та двічі поступилися за 3 турі УПЛ, через що мають лише два очка та посідають 13 місце у таблиці чемпіонату України.