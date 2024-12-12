Кривдник Шахтаря претендує на нагороду найкращому гравцю тижня в Лізі чемпіонів

Стали відомі претенденти на нагороду "Найкращого гравця тижня" у Лізі чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

До списку потрапили вінгер Баварії Майкл Олісе, нападник Атлетико Антуан Грізманн, вінгер Арсенала Букайо Сака та голкіпер Бреста Марко Бізот.

Who impressed you this matchweek? 🤔



Vote 👇#UCLPOTW | @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2024

Нагадаємо, що Олісе був визнаний найкращим гравцем матчу з Шахтарем (5:1).

Майкл вийшов у стартовому складі мюнхенського клубу та оформив дубль. На 70-й хвилині він реалізував пенальті, а в компенсований час здійснив сольний рейд, під час якого обіграв кілька гравців Шахтаря разом з голкіпером Різником.

Після шести турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише чотири очки, а Баварія набрала вже 12 балів. У наступному турі "гірники" 22 січня зіграють номінально домашній матч проти французького Бреста.