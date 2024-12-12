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Кривдник Шахтаря претендує на нагороду найкращому гравцю тижня в Лізі чемпіонів

Олексій Мурзак — 12 грудня 2024, 14:40
Кривдник Шахтаря претендує на нагороду найкращому гравцю тижня в Лізі чемпіонів
Getty Images

Стали відомі претенденти на нагороду "Найкращого гравця тижня" у Лізі чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

До списку потрапили вінгер Баварії Майкл Олісе, нападник Атлетико Антуан Грізманн, вінгер Арсенала Букайо Сака та голкіпер Бреста Марко Бізот.

Нагадаємо, що Олісе був визнаний найкращим гравцем матчу з Шахтарем (5:1).

Майкл вийшов у стартовому складі мюнхенського клубу та оформив дубль. На 70-й хвилині він реалізував пенальті, а в компенсований час здійснив сольний рейд, під час якого обіграв кілька гравців Шахтаря разом з голкіпером Різником.

Після шести турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише чотири очки, а Баварія набрала вже 12 балів. У наступному турі "гірники" 22 січня зіграють номінально домашній матч проти французького Бреста.

Баварія Ліга чемпіонів Шахтар Антуан Грізманн Букайо Сака Майкл Олісе Ліга чемпіонів-2024/25

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