Відлітають у теплі краї. Відомо, де Україна зіграє "домашній" матч проти Бельгії у відборі до Євро-2025

Жіноча збірна України прийматиме команду Бельгії в турецькій Антальї. Матч відбудеться 29 листопада.

Про це повідомляє УАФ з посиланням на головного тренера жіночої збірної Володимира П’ятенка.

Зазначимо, це буде номінально домашній поєдинок, а виїзний вирішальний двобій відбудеться у Бельгії (місто Левен) 3 грудня.

За інформацією Володимира П’ятенка, в Анталії відбудеться і тренувальний збір, на який команда вирушить 20 листопада.

Нагадаємо, в Анталії збірна України готувалася до першого матчу попереднього раунду плейоф проти Туреччини (1:1), а сам матч проводила у Стамбулі.