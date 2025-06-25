Відома дата повернення Барселони на "Камп Ноу"

Каталонська Барселона оголосила дату повернення на "Камп Ноу" після його реконструкції.

Про це "блаугранас" проінформували у своїх соцмережах.

Так, клуб зіграє на рідній арені 10 серпня у межах Кубку Гамера. Нагадаємо, роботи на "Камп Ноу" тривали з 2023 року, а Барселона чотири рази переносила строки повернення.

Coming back home, feel the vibe pic.twitter.com/5IXYs2RFvW — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 25, 2025

У підсумку, місткість арени було збільшено з 99 тисяч до 105 000 глядачів. Також було встановлено дах та збудовано VIP-трибуну.

За різними оцінками та прогнозами, загальна вартість проєкту складає близько 900 мільйонів євро.

Весь цей час Барселона грала домашні матчі на Олімпійському стадіоні Луїса Компаніса.

Раніше повідомлялось, що каталонцям загрожують санкції через порушення правил ФФП.