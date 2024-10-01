Краще б сиділа поруч з ультрас: відома реп-виконавиця розкритикувала фанатів ПСЖ

Відома американська реп-виконавиця Cardi B стала зірковим гостем на матчі Ліги 1 між ПСЖ та Ренном (3:1), що відбувся 27 вересня.

Селебриті зробила декілька фото із клубною футболкою парижан та подивилася всю нещодавню гру команди, проте поїхала додому зірка незадоволеною.

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Cardi опублікувала відео у соцмережах, в якому розкритикувала фанатів ПСЖ за їхню пасивність. 31-річна американка зазначила, що краще б сиділа з ультрас, які кричать та співають пісні, ніж з цією сумною публікою.

Cardi B said she would prefer to sit with the PSG Ultras instead of the regular crowd 🇫🇷🏟️



(Via @vvcarazxx)



pic.twitter.com/v4ReUQqVVq — Pubity Sport (@pubitysport) September 30, 2024

Нагадаємо, після шести турів Ліги 1 паризький клуб займає першу сходинку, набравши 16 очок.

Наступний свій матч ПСЖ проведе вже у межах Ліги чемпіонів. Підопічні Луїса Енріке зіграють проти Арсеналу. Гра відбудеться у вівторок, 1 жовтня.