Арсенал зіграє з ПСЖ, Баєр – з Міланом у 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 1 жовтня, відбудеться дев'ять матчів у межах другого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.
Зокрема, чемпіон Німеччини Баєр зустрінеться з Міланом, а лондонський Арсенал прийматиме ПСЖ. Нагадаємо, що цю гру пропустить український захисник "канонірів" Олександр Зінченко, який відновлюється від травми.
Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд
2 тур, 1 жовтня
19:45. Зальцбург – Брест
19:45. Штутгарт – Спарта Прага
22:00. Арсенал – ПСЖ
22:00. Баєр – Мілан
22:00. Барселона – Янг Бойз
22:00. Боруссія Дортмунд – Селтік
22:00. Інтер – Црвена Звезда
22:00. ПСВ – Спортинг
22:00. Слован Братислава – Манчестер Сіті
Нагадаємо, що донецький Шахтар у першому колі зіграв унічию з італійською Болоньєю та розташувався на 16 позиції в загальній турнірній таблиці, яка визначатиме клуби, що кваліфікуються в 1/8 напряму або через стикові матчі. Завтра, 2 жовтня, "гірники" зіграють з іншим італійським клубом – Аталантою, чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
За новим регламентом усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими. Команди, що займуть місця з 1 по 8 вийдуть до плейоф турніру напряму, а з 9 по 24 гратимуть у стикових поєдинках за право зіграти в 1/8 ЛЧ.