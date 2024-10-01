Арсенал зіграє з ПСЖ, Баєр – з Міланом у 2 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 1 жовтня, відбудеться дев'ять матчів у межах другого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Зокрема, чемпіон Німеччини Баєр зустрінеться з Міланом, а лондонський Арсенал прийматиме ПСЖ. Нагадаємо, що цю гру пропустить український захисник "канонірів" Олександр Зінченко, який відновлюється від травми.

Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд

2 тур, 1 жовтня

19:45. Зальцбург – Брест

19:45. Штутгарт – Спарта Прага

22:00. Арсенал – ПСЖ

22:00. Баєр – Мілан

22:00. Барселона – Янг Бойз

22:00. Боруссія Дортмунд – Селтік

22:00. Інтер – Црвена Звезда

22:00. ПСВ – Спортинг

22:00. Слован Братислава – Манчестер Сіті

Нагадаємо, що донецький Шахтар у першому колі зіграв унічию з італійською Болоньєю та розташувався на 16 позиції в загальній турнірній таблиці, яка визначатиме клуби, що кваліфікуються в 1/8 напряму або через стикові матчі. Завтра, 2 жовтня, "гірники" зіграють з іншим італійським клубом – Аталантою, чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

За новим регламентом усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими. Команди, що займуть місця з 1 по 8 вийдуть до плейоф турніру напряму, а з 9 по 24 гратимуть у стикових поєдинках за право зіграти в 1/8 ЛЧ.