ПСЖ не включив свого лідера у список гравців на матч з Арсеналом у ЛЧ

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле не потрапив у заявку на матч Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше була інформація, що відсутність Дембеле це рішення тренерського штабу. Гравець не гратиме через дисциплінарні причини. Цього сезону він провів за ПСЖ 7 матчів, у яких відзначився чотирма голами та трьома асистами.

У заявку команди повернувся голкіпер Джанлуїджі Доннарумма, який був відсутній у трьох останніх матчах команди. Його заміняв росіянин Матвій Сафонов.

📋 Le groupe parisien pour le déplacement sur la pelouse d'Arsenal, demain, à 21h. 🔴🔵



🔜 #ARSPSG pic.twitter.com/KAXICZgoFy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 30, 2024

ПСЖ зіграє проти Арсенала у другому турі Ліги чемпіонів у вівторок, 1 жовтня.