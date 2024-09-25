Динамо – Лаціо: відео голів та огляд матчу Ліги Європи

У середу, 25 вересня, київське Динамо зіграє проти римського Лаціо у стартовому турі революційного сезону Ліги Європи.

Матч відбудеться Гамбурзі на стадіоні "Фольспаркштадіон", який вміщує в себе 57 тисяч фанатів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. На нашому сайті також доступний анонс на гру.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги Європи Динамо проти Гоффенхайма, Роми, Ференцвароша, Вікторії Пльзень, Реал Сосьєдада, Галатарая та РФС.