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Динамо – Лаціо: відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Богдан Войченко — 25 вересня, 11:00
Динамо – Лаціо: відео голів та огляд матчу Ліги Європи
Динамо Київ
УПЛ

У середу, 25 вересня, київське Динамо зіграє проти римського Лаціо у стартовому турі революційного сезону Ліги Європи.

Матч відбудеться Гамбурзі на стадіоні "Фольспаркштадіон", який вміщує в себе 57 тисяч фанатів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. На нашому сайті також доступний анонс на гру.

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Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги Європи Динамо проти Гоффенхайма, Роми, Ференцвароша, Вікторії Пльзень, Реал Сосьєдада, Галатарая та РФС.

відеоогляд матчів Динамо Київ Ліга Європи

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