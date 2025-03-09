Артета втік з інтерв'ю після матчу з МЮ, відмовившись відповідати на питання про чемпіонство

Головний тренер Арсенала Мікель Артета не захотів відповідати на питання про боротьбу за чемпіонство в АПЛ після матчу з Манчестер Юнайтед (1:1).

Про це повідомляє talkSPORT.

Після того, як "каноніри" втратили очки на "Олд Траффорд", Артета пішов на флеш-інтерв'ю, де йому поставили кілька запитань.

Одне з них стосувалося обмеженого вибору гравців в атакувальній лінії. Іспанець відповів, що він не жалкує про відсутність підписання форварда під час зимового трансферного вікна, бо "справа не в цьому".

Він вже хотів піти, проте журналіст зауважив, що тренер має відповісти на ще одне питання. Зупинившись, Артета почув питання про чемпіонську гонку з Ліверпулем, якому його команда програє вже 15 очок. Не дочекавшись кінця питання, 42-річний фахівець швидко відповів "Добре, дякую" та пішов.

Mikel Arteta’s head is HOT. pic.twitter.com/QCD7bZUtX1 — Tactically Matt (@TacticallyMatt) March 9, 2025

Після 28 зіграних турів Арсенал посідає друге місце таблиці АПЛ, заробивши 55 очок. Ліверпуль, який випереджає лондонців на 15 балів, зіграв на один матч більше.

Нагадаємо, що Мохаммед Салах своїм дублем у вчорашньому поєдинку із Саутгемптоном (3:1) вирвався на третє місце серед найкращих бомбардирів за всю історію мерсисайдського клубу.