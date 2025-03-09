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Артета втік з інтерв'ю після матчу з МЮ, відмовившись відповідати на питання про чемпіонство

Олексій Погорелов — 9 березня 2025, 22:22
Артета втік з інтерв'ю після матчу з МЮ, відмовившись відповідати на питання про чемпіонство
Мікель Артета
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета не захотів відповідати на питання про боротьбу за чемпіонство в АПЛ після матчу з Манчестер Юнайтед (1:1).

Про це повідомляє talkSPORT.

Після того, як "каноніри" втратили очки на "Олд Траффорд", Артета пішов на флеш-інтерв'ю, де йому поставили кілька запитань.

Одне з них стосувалося обмеженого вибору гравців в атакувальній лінії. Іспанець відповів, що він не жалкує про відсутність підписання форварда під час зимового трансферного вікна, бо "справа не в цьому".

Він вже хотів піти, проте журналіст зауважив, що тренер має відповісти на ще одне питання. Зупинившись, Артета почув питання про чемпіонську гонку з Ліверпулем, якому його команда програє вже 15 очок. Не дочекавшись кінця питання, 42-річний фахівець швидко відповів "Добре, дякую" та пішов.

Після 28 зіграних турів Арсенал посідає друге місце таблиці АПЛ, заробивши 55 очок. Ліверпуль, який випереджає лондонців на 15 балів, зіграв на один матч більше.

Нагадаємо, що Мохаммед Салах своїм дублем у вчорашньому поєдинку із Саутгемптоном (3:1) вирвався на третє місце серед найкращих бомбардирів за всю історію мерсисайдського клубу.

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