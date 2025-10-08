В Лондоні водія автобуса звільнили за те, що він вийшов на роботу в футболці Ліверпуля.

Про це повідомляє Daily Mail.

В суботу, 4 жовтня, Ліверпуль у матчі 7 туру АПЛ в Лондоні програв Челсі з рахунком 1:2. Водій на ім’я Ісаак, який є фанатом "Червоних", не зумів потрапити на матч, проти вирішив підтримати улюблену команду, надягнувши на роботу футболку Ліверпуля.

Проте таке рішення обернулося для нього проблемами. Після матчу натовп фанатів Челсі поміти водія у футболці Ліверпуля та накинувся на автобус.

Liverpool supporting London bus driver meets Chelsea fans 😂



🎥 @liamsully21 pic.twitter.com/GKGPBnjSIr — That's Football! (@ThatsFootballTV) October 4, 2025

"Якщо дивитися відео, то це видається смішним, проте це було страшно. Вони буквально оточили мій автобус, мені довелося тримати двері закритими. На щастя, поліція відігнала їх від автобуса, і я зміг повернутися в депо", – заявив 21-річний водій.

Роботодавець Ісаака розцінив його поведінку із порушення, що призвело до серйозного відставання від графіку руху та звільнив його з роботи.