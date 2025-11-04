Суддю матчу Мілан – Рома підозрюють у тому, що він навмисно вдарив гравця Мілана

Головний арбітр матчу 10 туру Серії А Мілан – Рома Марко Гуїда опинився в центрі скандалу. Його підозрюють у тому, що він навмисне вдарив гравця господарів Алексіса Салемакерса.

Про це повідомляє Calciomercato.

Скандальний епізод трапився на 82 хвилині матчу за рахунку 1:0 на користь Мілана. Гуїда призначив пенальті у ворота Мілана, проте Майк Меньян відбив удар Пауло Дибали. Салемакерс демонстративно відсвяткував незабитий пенальті прямо перед обличчям Гуїди.

Tutti concentrati su Saelemaekers-Guida



Ma quanto gasa Fofana che appare per esultargli in faccia?pic.twitter.com/g2ubtxTGAs — Spina14 (@acm_spina14) November 3, 2025

Суддя піддався на провокацію та ногою вдарив бельгійського футболіста.

Marco Guida the referee from yesterday’s match was seen kicking Saelemaekers 😳pic.twitter.com/iqvjfwdi82 — Milan Posts (@MilanPosts) November 3, 2025

Поведінку Гуїди розкритикував відомий у минулому арбітр Граціано Чезарі:

"Міжнародний суддя просто не може так поводитися. Я бачу в цьому жесті намір. Гуїда зробив це свідомо і цілеспрямовано. Салемакерс, відчувши удар, розвертається і реагує на Гуїду, а той робить вигляд, що нічого не сталося. Суддя матчу ніколи не повинен так поводитися", – заявив Чезарі.

Зазначимо, що матч Мілан – Рома так і завершився перемогою господарів 1:0.