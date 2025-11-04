Суддю матчу Мілан – Рома підозрюють у тому, що він навмисно вдарив гравця Мілана
Getty Images
Головний арбітр матчу 10 туру Серії А Мілан – Рома Марко Гуїда опинився в центрі скандалу. Його підозрюють у тому, що він навмисне вдарив гравця господарів Алексіса Салемакерса.
Про це повідомляє Calciomercato.
Скандальний епізод трапився на 82 хвилині матчу за рахунку 1:0 на користь Мілана. Гуїда призначив пенальті у ворота Мілана, проте Майк Меньян відбив удар Пауло Дибали. Салемакерс демонстративно відсвяткував незабитий пенальті прямо перед обличчям Гуїди.
Суддя піддався на провокацію та ногою вдарив бельгійського футболіста.
Поведінку Гуїди розкритикував відомий у минулому арбітр Граціано Чезарі:
"Міжнародний суддя просто не може так поводитися. Я бачу в цьому жесті намір. Гуїда зробив це свідомо і цілеспрямовано. Салемакерс, відчувши удар, розвертається і реагує на Гуїду, а той робить вигляд, що нічого не сталося. Суддя матчу ніколи не повинен так поводитися", – заявив Чезарі.
Зазначимо, що матч Мілан – Рома так і завершився перемогою господарів 1:0.